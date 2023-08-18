Посол КНР: участие делегации в ВЭФ станет прологом организации встречи лидеров РФ и Китая

Чжан Ханьхуэй сообщил, что Пекин рассматривает площадку форума как важную платформу для сотрудничества между странами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пекин рассматривает участие своей делегации в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2023 году как подготовительную работу для организации встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина осенью. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

"Участие китайской делегации в Восточном экономическом форуме рассматриваем в том числе как часть подготовительной работы по организации встречи лидеров государств осенью этого года", - цитирует посла пресс-служба Росконгресса по итогу встречи.

Как отметил глава диппредставительства, в 2023 году на ВЭФ ожидается участие представительной китайской делегации высокого уровня, поскольку Пекин рассматривает площадку форума как важную платформу для сотрудничества между странами.

В свою очередь Кобяков подчеркнул, что Россия и КНР на каждой двусторонней встрече и в таких многосторонних объединениях, как ШОС и БРИКС, активно обсуждают стратегию достижения роста взаимной торговли. "Восточный экономический форум является одной из площадок, на которой ежегодно заключаются инвестиционные контракты, позволяющие развивать наши страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уверены, что и в этом году наши встречи будут способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений и росту экономического благополучия наших стран", - подчеркнул он.

На встрече стороны также коснулись проведения бизнес-диалога "Россия - Китай" с участием глав крупнейших российских и китайских компаний, который будет организован в рамках ВЭФ совместно Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Союзом китайских предпринимателей в России.

25 июля помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь".

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.