В КНР назвали отношения Путина и Си Цзиньпина преимуществом связей России и Китая

Как отметил замдиректора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Китая Чэн Икунь, в ходе визита председателя КНР в Москву в марте было достигнуто несколько важных договоренностей

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина являются ключевым преимуществом российско-китайских связей. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

"Отношения и связи между главами наших государств - это очень важный момент, это ключевое преимущество китайско-российских отношений", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Дипломат отметил, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву в марте было достигнуто несколько важных договоренностей. По его словам, лидеры двух государств будут и дальше поддерживать контакты в различных форматах. "Мы готовы и дальше руководствоваться договоренностями между нашими лидерами и вместе продвинуть вперед китайско-российские отношения по направлению, намеченному нашими лидерами. В частности, это сотрудничество между нашими странами на основе принципов взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, это достижение прогресса и совместное развитие в мире. И конечно, это в интересах развития и возрождения Китая и России", - подчеркнул Чэн Икунь.