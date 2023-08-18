В Белоруссии заявили, что современный неофашизм прикрывается борьбой за права человека

Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что западные политические элиты активизировали применение фашистских инструментов удержания власти

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Культивируемый на Западе современный неонацизм прикрывается интересами борьбы за права человека. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Сегодня неофашизм, культивируемый элитой ряда государств мира, не одет в коричневые или черные рубахи и сапоги. Он прикрывается ширмой борьбы за демократию и права человека, защитой своих национальных интересов во всех странах мира. Арийские стандарты они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов осуществляется на соответствие новому эталону через политическое давление и шантаж, нелегитимные санкции, цветные революции, мятежи и прокси-войны", - сказал он, выступая на открытии проходящего в Минске пленарного заседания II Международного антифашистского конгресса.

Министр отметил, что западные политические элиты активизировали применение фашистских инструментов удержания власти. "Считая себя хозяевами жизни, которым позволено все, демонстрируя всем и вся свою безнаказанность, западная элита вновь пытается форматировать мир, насаждая всем тем, кого они считают "джунглями", "порядок, основанный на правилах". И используют для этого фашистские лекала, выкроенные западной цивилизацией", - сказал Хренин.

"Возрождение фашизма в Польше, прибалтийских государствах, на Украине не случайно, ведь они раболепно следуют в фарватере политического курса своего суверена, поднявшего знамена фашизма и нацизма. В качестве еще одной формы продвижения фашизма в массовое сознание используется фальсификация истории. <...> Сегодня всю эту фашистскую пропаганду яростно повторяют западные идеологи и политики, продвигая расистские теории евроинтеграции, столкновения цивилизаций и культуры отмены, тем самым способствуя разжиганию мирового конфликта. Подобные теории ничем не отличаются от гитлеровской теории европейского крестового похода на Восток против большевизма", - сказал глава белорусского оборонного ведомства.

Министр указал на то, что руководство стран Запада "на фоне краха социального благополучия пытается сформировать в европейском обществе русофобию, готовность к лишениям и жертвам, лишь бы только нанести максимальный ущерб России, якобы виновной во всех бедах европейцев".

"Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Беларусь обеспечивает ей надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. Для нас сегодня это является важнейшим направлением", - заявил Хренин.