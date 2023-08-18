Глава МИД Армении и замгенсека ООН обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Арарат Мирзоян сообщил о чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что ответственные акторы международной системы не должны допустить, чтобы она превратилась в гуманитарную катастрофу

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на встрече в Нью-Йорке обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"Арарат Мирзоян сообщил о чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что ответственные акторы международной системы не должны допустить, чтобы она превратилась в настоящую гуманитарную катастрофу. Министр отметил особую роль и превентивную функцию Совета Безопасности ООН как структуры с мандатом на поддержание мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Коснувшись сложных условий, созданных для уязвимых групп населения Нагорного Карабаха, Мирзоян подчеркнул безотлагательность выполнения решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля и устранения незаконной блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

"В контексте установления долгосрочной стабильности в регионе министр также отметил, что Азербайджану необходимо воздерживаться от действий и провокаций, направленных на нейтрализацию международных усилий в этом направлении", - указывается в релизе.

Ситуация в Карабахе

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.