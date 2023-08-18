Источник: ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ECOWAS 31 августа

Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза пройдет в Испании

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Нигера и способы поддержки возможной военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на неформальной встрече в Испании 31 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Ситуация в Нигере будет обсуждаться на "гимнихе" (неформальной встрече глав МИД стран ЕС 31 августа в Толедо, Испании - прим. ТАСС). Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель представит свои предложения по введению санкций в отношении лиц, устроивших переворот в Нигере, и назначенных ими нелегитимных представителей руководства страны. Министры также получат возможность обменяться мнениями относительно возможной поддержки, которую Евросоюз может оказать членам ECOWAS для осуществления военной интервенции в Нигер", - сообщил он.

"Министры также выслушают позицию Франции, которая поддерживает особенно тесные отношения с регионом. Можно не сомневаться, что договоренность о введении санкций будет достигнута, что касается форм поддержки действий ECOWAS, то здесь пока мяч на стороне игроков из региона, которые должны определиться с параметрами операции и сформулировать свой запрос к странам ЕС", - отметил дипломат.

Ранее представитель дипломатический службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС "поддержит все действия ECOWAS для восстановления конституционного порядка" в Нигере.

Неформальные встречи глав МИД ЕС проводятся дважды в год в стране, которая выполняет функции председателя Совета ЕС. На брюссельском политическом жаргоне, эти встречи называются "Гимних", от названия замка в Германии, где такая встреча была впервые проведена в 1974 году. На неформальных встречах глав МИД ЕС не существует утвержденной повестки дня, все их участники могут вынести на обсуждение любые актуальные темы.