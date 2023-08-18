На Украине заявили о размещении на белорусской границе военнослужащих с боевым опытом

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева, ситуация находится под контролем

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Украина разместила на границе с Белоруссией подразделения, состоящие из военнослужащих с боевым опытом. Об этом по итогам поездки в Волынскую область заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"Встретился с несущими там дежурство. Эти ребята вернулись с выполнения боевого задания на востоке [Украины]. У них есть боевой опыт, на основе своего боевого опыта они должны посмотреть, как и что сделать, опираясь на свои оборонные позиции, когда уровень угрозы увеличится. Сейчас ситуация под контролем, спокойная", - заявил он на видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. 10 июля Наев сообщал, что военные укрепляют позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровенской областях, активно минируют подходы к ним.