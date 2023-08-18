В Китае заявили, что приложат усилия для политического урегулирования кризиса на Украине

Заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь уточнил, что сутью позиции Китая является содействие переговорам

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Китай продолжит содействовать политическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

Как подчеркнул дипломат, позиция Китая по кризису на Украине является "последовательной и четкой". "Сутью нашей позиции является содействие переговорам и политическому решению кризиса, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - На основе принципов, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином о политическом урегулировании украинского кризиса, в частности на основе документа, который именуется как позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, <…> мы намерены и дальше усиливать контакты и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. Исходя из развития ситуации и обстановки, мы будем и дальше прилагать наши усилия для содействия переговорному процессу".

По его словам, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел широкий обмен мнениями с различными сторонами на международной конференции по Украине в Джидде. "В ходе этих контактов стороны положительно оценили роль Китая для содействия переговорам. И все стороны надеются, что Китай и дальше будет играть конструктивную роль для продвижения этого процесса", - добавил Чэн Икунь.

Инициативы по урегулированию кризиса

Ранее в МИД КНР сообщили, что Ли Хуэй изложил позицию своей страны по урегулированию украинского конфликта на международной конференции, которая состоялась в Джидде 5-6 августа. В ней приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. По данным агентства DPA, изначально предполагалось обсудить лишь "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, однако в Джидде также была представлена мирная инициатива, выдвинутая Саудовской Аравией и еще некоторыми государствами. Частью плана якобы являются сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.