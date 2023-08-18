В парламенте Украины зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии

В нем предлагают оставить уголовную ответственность только за распространение порнографических материалов без согласия запечатленных там людей, "экстремального порно, порно с детьми и для детей"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Законопроект о декриминализации порнографии зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект получил подписи 25 депутатов. Как ранее пояснял Железняк, в законе предлагают оставить уголовную ответственность только за распространение порнографических материалов без согласия запечатленных там людей, "экстремального порно, порно с детьми и для детей".

Авторы считают, что это нововведение должно разгрузить правоохранительные органы. Изменения предлагается внести в две статьи уголовного кодекса, которые касаются ввоза, производства и распространения порнографии. При этом сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми по-прежнему будут квалифицироваться как уголовные преступления, за них предусмотрена отдельная статья УК.

Летом прошлого года на сайте президента Украины набрала необходимые для получения ответа 25 тыс. голосов петиция о легализации порно и эротики.