Посол Франции в Киеве завершает свою работу на Украине

По данным Nice-Matin, новым послом станет Гаель Вейсьер

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Этьен де Понсен, который в июле 2019 года приступил к обязанностям французского посла на Украине, завершает свою миссию и покидает Киев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольстве в социальной сети X (ранее Twitter).

"Покидая Украину, я хочу выразить ей поддержку со стороны Франции", - приводятся в сообщении слова дипломата.

Ранее сообщалось, что де Понсен после отъезда из Киева возглавит дипмиссию Франции в Польше.

По данным газеты Nice-Matin, новым послом Франции в Киеве станет Гаель Вейсьер, который до этого возглавлял французское посольство в Хорватии.