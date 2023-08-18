Израиль продлевает до конца года социальную и медицинскую помощь беженцам с Украины

Глава МИД еврейского государства Эли Коэн ранее заявил, что Израиль решит вопрос с медстраховками для находящихся в стране украинских беженцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Израиль по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху продлевает до конца года оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

"По распоряжению главы правительства и по согласованию с министром финансов было решено продлить оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца года", - говорится в сообщении.

14 августа министры иностранных дел Израиля и Украины Эли Коэн и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор. Украинский министр заверил, что Киев не будет отменять безвизовый режим для израильтян. В свою очередь Коэн заявил Кулебе, что израильская сторона решит вопрос с медстраховками для украинских беженцев, находящихся в еврейском государстве.

До этого несколько израильских СМИ, включая портал Ynet, сообщали, что около 14 тыс. украинских беженцев с августа лишены возможности получать медицинскую помощь в клиниках Израиля после решения Минфина страны не продлевать финансирование медстраховок для этой категории лиц.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выступил с утверждением, что украинские власти рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем. В качестве одной из причин такой ситуации он назвал нехватку средств ПВО, чтобы обеспечить безопасность израильских паломников-хасидов, которые каждый год в сентябре приезжают в Умань в связи с иудейским праздником Рош ха-Шана.