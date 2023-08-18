Telegraph: Франция в этом году остановила менее половины нелегалов на пути в Британию

Член комитета по внутренним делам Палаты общин британского парламента Тим Лафтон назвал этот факт "весьма неутешительным, учитывая огромные инвестиции со стороны налогоплательщиков" королевства

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Франция остановила в этом году только 45,2% нелегальных мигрантов, пытавшихся перебраться на плавсредствах в Соединенное Королевство через пролив Ла-Манш, несмотря на содействие британских властей в пресечении таких попыток. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, с начала 2023 года французским пограничникам удалось пресечь порядка 13,8 тыс. попыток незаконно перебраться через пролив. Член комитета по внутренним делам Палаты общин британского парламента Тим Лафтон назвал эти цифры "весьма неутешительными, учитывая огромные инвестиции со стороны налогоплательщиков" королевства.

В марте британские власти выделили £480 млн (почти $611 млн) на борьбу с нелегальной миграцией в ближайшие три года в соответствии с соглашением между Францией и Соединенным Королевством, указывает издание. Эти средства предназначены на увеличение количества полицейских, патрулирующих французские пляжи, и создание совместных центров по работе с мигрантами, которые пытаются выбраться за пределы Франции. Отсутствие прогресса на пути реализации таких планов вызвали недовольство парламентариев королевства, которые требуют "немедленной оценки эффективности программы", финансируемой из британского бюджета.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее объявил, что решение проблемы нелегальных мигрантов - одна из главных задач кабинета. За последние пять лет через Ла-Манш в королевство перебрались более 100 тыс. нелегальных мигрантов. Согласно официальным данным, их содержание обходится ежедневно обходится британским налогоплательщикам в £6 млн ($7,6 млн).