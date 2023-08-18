18 августа, 09:50

Австралия, США и Япония проведут в августе учения в Южно-Китайском море

По данным Kyodo, целью учений станет наблюдение за китайскими кораблями

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Австралия, США и Япония 23 августа проведут совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, три страны направят крупные военные корабли в район Филиппин. Целью учений станет наблюдение за китайскими кораблями.

Учения пройдут сразу после крупных маневров Malabar с участием ВС Австралии, Индии, США и Японии, которые завершаются 21 августа.

Правительство Японии с 13 августа ввело в силу соглашение с Австралией, которое упрощает процедуры при въезде войск двух стран на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Австралия стала второй страной после США, с которой Япония теперь имеет такие широкие военные договоренности. 

Теги:
АвстралияЯпонияСШАФилиппины
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