Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Швидлера об отмене санкций

Его состояние оценивается в $1,6 млрд

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Евгения Швидлера к британским властям в связи с внесением его в антироссийский санкционный список после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом говорится в распространенном решении суда.

Юристы Швидлера, состояние которого оценивается в $1,6 млрд, в ходе судебного процесса добивались признания незаконными введенных против бизнесмена санкций и их последующей отмены, а также возмещения расходов, затраченных на разбирательство. По их словам, рестрикции в отношении предпринимателя, родившегося в Уфе в 1964 году и являющегося гражданином Великобритании и США, нарушают его права, закрепленные в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Великобритания ввела санкции против Швидлера 24 марта 2022 года на том основании, что он имеет тесные деловые отношения с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, которого Лондон обвиняет в связях с Кремлем и который также находится под британскими рестрикциями. Кроме того, ранее Швидлер занимал пост неисполнительного директора компании Evraz, что, согласно МИД Великобритании, свидетельствует о его "вовлеченности в получение выгоды за счет поддержки правительства России".

"С моей точки зрения, нельзя с достаточным основанием утверждать, что министр [иностранных дел] не смог соблюсти справедливое соотношение между господином Швидлером и его семьей и интересами сообщества", - заключил судья Нил Гарнэм. "На основании всех доказательств очевидно, что причина, по которой истец был включен в [санкционный] список, не касалась исключительно его роли в Evraz, но также включала в себя сочетание этой роли с его отношениями с господином Абрамовичем", - постановил судья. "По этим причинам в рассмотрении дела отказано", - заключил Гарнэм.

Антироссийские санкции

Ограничительные меры в отношении Швидлера подразумевают запрет на въезд в королевство и оказание трастовых услуг, заморозку активов в случае их обнаружения и возможность задержания его морских и воздушных транспортных средств. По информации газеты The Guardian, после введения санкций британские власти конфисковали два самолета, которые принадлежат предпринимателю.

По сведениям издания, представители правительства королевства в суде объясняли внесение Швидлера в санкционный список тем, что данный шаг "оказывает давление" на Абрамовича, который "может использовать свое влияние" для того, чтобы убедить российские власти прекратить конфликт на Украине. Позиция адвокатов британского правительства заключается в том, что санкции против Швидлера призваны побудить его к конкретным действиям, направленным на скорейшее завершение конфликта, и стать предостережением для других предпринимателей, которые инвестируют в стратегические отрасли российской экономики.

В то же время британские власти признают, что бизнесмен ранее выступил с осуждением военных действий на Украине. Однако МИД Великобритании обращает внимание на то, что Швидлер в марте 2022 года призвал к прекращению "бессмысленного насилия на Украине" вместо того, чтобы "ясно осудить вторжение России". Сам предприниматель, выступивший в суде по видеосвязи из США, заявил, что подобное высказывание могло бы сделать его фигурантом уголовного расследования в России.

В общей сложности с начала СВО на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,6 тыс. российских физических и юридических лиц.