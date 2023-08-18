В Афинах состоится встреча премьера Греции с лидерами стран Западных Балкан и ЕС

В пресс-службе главы правительства Греции отметили, что встреча будет посвящена расширению Евросоюза и европейскому будущему западно-балканского региона

АФИНЫ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретится 21 августа в своей резиденции с лидерами стран Западных Балкан и стран - членов ЕС региона на неформальном ужине, посвященном расширению Евросоюза и европейскому будущему западно-балканского региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте греческого премьера.

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис примет в понедельник, 21 августа <...> в [своей резиденции] "Дворце Максима" лидеров Западных Балкан и стран - членов ЕС региона на неформальному ужине, посвященном расширению [Евросоюза] и европейскому будущему региона по случаю 20-летия саммита ЕС - Западные Балканы и "Салоникской декларации", - говорится в сообщении.

"Приглашение премьера приняли также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель", - сообщила пресс-служба главы правительства.