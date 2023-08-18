Силы ООН на Кипре сообщили об инциденте в буферной зоне

Он произошел, когда миротворцы заблокировали несанкционированные строительные работы в этом районе

НИКОСИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) сообщили об инциденте в буферной зоне в местечке Пила. Он произошел в тот момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные строительные работы в этом районе.

"Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре осуждают нападения на миротворцев ООН и повреждение транспортных средств ООН персоналом турко-кипрской стороны", - говорится в заявлении миссии. "Угрозы безопасности миротворцев и нанесение ущерба имуществу ООН неприемлемы и, согласно международному праву, представляют собой серьезное преступление, которое будет преследоваться по всей строгости закона", - подчеркивается в документе.

В этой связи ВСООНК призывают турко-кипрскую сторону "уважать мандат миссии в буферной зоне ООН, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, и немедленно вывести весь персонал и технику из буферной зоны ООН".

Как указывается в заявлении, миссия внимательно следит за ситуацией и по-прежнему привержена обеспечению спокойствия и стабильности в этом районе.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет остров на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.