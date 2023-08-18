Госкомиссия по "российскому влиянию" начнет работу в новом составе Сейма Польши

Его сформируют после выборов 15 октября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Госкомиссия по "российскому влиянию" на решения польских властей в период с 2007 по 2022 год начнет свою работу только в новом составе Сейма (нижней палаты парламента), который будет сформирован после выборов 15 октября. Об этом сообщил агентству PAP член парламентской фракции правящей партии "Право и справедливость" Марек Аст.

"Мы знаем, что комиссия должна была начать свою деятельность в Сейме этого состава, а продолжать с новым [составом], но, скорее всего, [она] станет определенным заданием для нового состава Сейма", - сказал он.

В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями республики с 2007 года по 2022 год. Она должна проанализировать работу государственных служащих, факты передачи информации третьим лицам, влияние на содержание управленческих решений, принятие "вредных решений", заключение контрактов и обращение с государственными или корпоративными средствами. По итогам разбирательства комиссия может отменить то или иное административное решение и запретить выполнять функции, связанные с распоряжением госсредствами, на срок до 10 лет. В состав комиссии должны войти девять политиков, кандидатуры которых утвердит Сейм.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября, 460 депутатов Сейма избираются на четыре года.