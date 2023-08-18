На Украине возбудили дело против бизнесмена Михаила Фридмана

По версии следствия, подозреваемый вывел активы Сенс-банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнской кредитной организации в России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело о выводе капитала против бывшего совладельца Сенс-банка, который ранее работал под брендом "Альфа-банк Украина", Михаила Фридмана.

По версии следствия, которая опубликована в распространенном сообщении, с привлечением подконтрольных учредителей и руководителей компаний подозреваемый вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. Прокуратура имя подозреваемого не называет, однако украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о Михаиле Фридмане. В МВД Украины уточнили, что по этому делу проходят девять человек.

В Службе безопасности Украины 24 июля объявили о расследовании дела о попытке российских бизнесменов, которые ранее владели одним из банков в стране обойти национальные и западные экономические ограничения. Как сообщало тогда издание РБК-Украина, речь шла о бывших владельцах Сенс-банка.

Национализация бывшего "Альфа-банка Украина"

В июле правительство Украины завершило национализацию Сенс-банка - бывшего "Альфа-банка Украина", крупнейшими пакетами акций в котором до начала специальной военной операции владели российские бизнесмены Герман Хан, Михаил Фридман, Петр Авен. Весной 2022 года пакеты попавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева (20,9659% и 16,3239% соответственно), Михаила Фридмана (32,86%), Петра Авена (12,4018%) перешли к Андрею Косогову (40,9614%). Однако в октябре 2022 года Нацбанк Украины запретил Косогову завершить сделку по приобретению акций у прежних владельцев, попавших под санкции.

Тогда же украинский парламент принял закон, который упростил процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. Основанием для национализации были названы проблемы с ликвидностью. Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Сенс-банк, ситуация с ликвидностью в ноябре-декабре прошлого года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить к нему этот закон.

16 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции. Это позволило национализировать Сенс-банк, который был крупнейшим коммерческим кредитором Украины, занимавшим 11-е место по размеру активов и последним остававшимся в стране крупным банком, имеющим акционеров российского происхождения.