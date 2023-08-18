Канцлер ФРГ высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Олаф Шольц добавил, что у "других остались вопросы"

ВЕНА, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Болгария и Румыния могут стать членами Шенгенской зоны. Такое мнение он высказал на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером по итогам переговоров в Зальцбурге.

"Германия выступает за дальнейшее развитие Европейского союза и, конечно же, это включает в себя то, что государства - члены ЕС могут присоединиться к Шенгенской зоне", - сказал Шольц. "И, в частности, что касается Болгарии и Румынии, мы пока согласны", - подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что у "других остались вопросы". "Однако мы знаем, что позиция Германии по этому вопросу ясна. И я всегда мог заверить в этом своих друзей - Румынию и Болгарию", - констатировал Шольц.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому пространству голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. В то же время страны Евросоюза одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 26 стран, 22 из которых - это члены Евросоюза.