СМИ: обучение украинских пилотов управлению F-16 завершится не ранее лета 2024 года

Обучение организовано Нидерландами и Данией

ГААГА, 18 августа. /ТАСС/. Первые украинские пилоты завершат обучение управлению истребителями F-16 не ранее лета следующего года. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

В четверг стало известно, что США одобрили планы Нидерландов и Дании по передаче истребителей F-16 Украине, когда будет завершена подготовка украинских пилотов. Согласно представителям американской администрации, госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал об этом в письме, направленном представителям обеих стран.

Обучение украинских пилотов организовано Нидерландами и Данией. Как отмечает портал, "может пройти еще целый год", прежде чем F-16 будут направлены в страну, а первые украинские пилоты, возможно, завершат обучение только к лету следующего года.

И.о. главы МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил в соцсети X (ранее Twitter), что приветствует решение Вашингтона. "Мы продолжим обсуждение вопроса с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул он.

Украина уже давно добивается от западных стран поставок истребителей F-16. Нидерланды и Дания дали свое принципиальное согласие, однако для передачи самолетов необходимо разрешение властей США.