Деятели искусства в Нигере выступили в поддержку новых властей

Художники пишут картины, изображающие лидера переворота Абдурахмана Тчиани, а также рисуют плакаты, осуждающие санкционную политику, сообщает Reuters

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Патриотическое движение в поддержку военных властей сформировалось среди деятелей культуры и искусства Нигера. Как сообщает агентство Reuters, художники пишут картины, изображающие лидера переворота Абдурахмана Тчиани, а также рисуют плакаты, осуждающие санкционную политику.

По словам представителя движения, художника Али Гарба, он и его коллеги хотят сыграть роль в объединении общества на фоне нестабильной обстановки. Художники изображают на картинах лидера переворота Тчиани и национальный флаг. Один из художников Бубакар Джибоди представил угрозу военной интервенции в виде направленных на страну ракет, а также изобразил руки, освобождающиеся от уз, как символ восстановления справедливости.

Ранее компания Premise Data провела опрос, согласно которому почти 80% жителей Нигера поддерживают действия путчистов, 73% опрошенных считают, что они должны оставаться у власти на более продолжительный период или до проведения новых выборов.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани. Лидеры государств ЭКОВАС ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее.