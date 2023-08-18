Американский эсминец Ramage зашел в порт Лимасола

Эсминец останется в Лимасоле до 24 августа

НИКОСИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Американский эсминец USS Ramage класса Arleigh Burke, оснащенный управляемыми ракетами, зашел в порт кипрского Лимасола. Как сообщила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) посол США в Никосии Джули Фишер, визит военного корабля "в очередной раз демонстрирует общие усилия [Кипра и Соединенных Штатов] по поддержанию региональной безопасности и стабильности".

По данным Кипрского информационного агентства, эсминец останется в Лимасоле до 24 августа.

Кипрские власти в последнее время активно расширяют военное сотрудничество с США. В начале апреля в порт Лимасола зашла ударная атомная подводная лодка США San Juan класса Los Angeles. На ее борт демонстративно поднялся президент Кипра Никос Христодулидис. Американская сторона в свою очередь обращает внимание на растущее партнерство между Республикой Кипр и Соединенными Штатами в области морской безопасности, борьбы с терроризмом и реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также в сфере кибербезопасности.

Осенью прошлого года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей.