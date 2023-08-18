В ООН раскритиковали планы проведения в Нигере суда над отстраненным президентом

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал предоставить свободу всем задержанным в ходе переворота в республике и "восстановить демократию"

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк расценил решение руководителей переворота в Нигере о судебном преследовании отстраненного от власти президента Мохамеда Базума как политически мотивированное и не имеющее юридической основы. В заявлении, распространенном в Женеве, он призвал предоставить свободу всем задержанным в ходе переворота и "восстановить демократию".

Решение руководителей переворота привлечь Базума и сотрудничавших с ним лиц к ответственности за государственную измену является "не только политически мотивированным против демократически избранного президента, но и не имеет юридической основы, поскольку нормальное функционирование демократических институтов было отброшено", считает Тюрк. По его словам, "на карту поставлено само понятие свободы в Нигере". "Генералы не могут - по прихоти - бросить вызов воле народа. В нашем мире нет места правлению посредством оружия", - сказал верховный комиссар ООН, призвав "немедленно освободить" задержанных во время переворота и "восстановить демократию".