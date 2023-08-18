18 августа, 11:50

Минэнерго Литвы считает необходимым повысить уровень охраны НПЗ и нефтяных терминалов

Ведомство предложило установить четвертый уровень охраны

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики Литвы с учетом геополитической обстановки считает необходимым повысить уровень охраны единственного в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Мажейкяй и нефтяных терминалов. Проект соответствующего постановления, как сообщило ведомство, подготовлен за подписью министра Дайнюса Крейвиса.

"Для нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva предлагается вместо второго установить четвертый уровень охраны", - говорится в сообщении. Это высшая категория физической охраны.

Нефтяные терминалы в Бутинге и Моцкаве предлагается охранять по третьему уровню. Для терминала в Бутинге в настоящее время действует охрана второго уровня, терминал в Моцкаве под такую охрану вообще не взят.

Для объектов третьего и четвертого уровней охраны является обязательным наличие конструкций для защиты важнейшего оборудования. Четвертый уровень требует наличия систем нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Для третьего уровня это является рекомендацией. 

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