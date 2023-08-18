На Украине пытались совершить покушение на замглавы налоговой службы

Задержанным предъявили обвинения по статьям о приготовлении к преступлению, нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенных по заказу, сообщили в Нацполиции Украины

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Двое мужчин готовили покушение на замглавы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.

Как сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины, "оперативники задержали двух мужчин, которые готовили нападение на высокопоставленного чиновника налоговой службы". При этом в ведомстве не назвали имя этого чиновника.

По данным Нацполиции, задержанным предъявлены обвинения по статьям о приготовлении к преступлению, нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенных по заказу. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Утром глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале, что накануне в центре Киева была пресечена попытка покушения на Сокура. По данным Гетманцева, заказчиками были предприниматели, организовавшие незаконный бизнес, нелегальные схемы которого были раскрыты.