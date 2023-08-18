Папа Римский считает, что мир страдает от "эпидемии вражды"

Он призвал положить конец "расколам"

ВАТИКАН, 18 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил мнение, что мир страдает от "эпидемии вражды", и призвал положить конец "расколам".

"В то время как, к сожалению, войны и расколы сеют в сердцах обиду и страх, а отличающиеся от нас люди часто воспринимается как соперники, глобальная и всепроникающая коммуникация приводит к тому, что подобное распространенное отношение становится менталитетом, различия проявляются как симптомы враждебности, и возникает своего рода эпидемия вражды", - говорится в послании Франциска, которое было направлено организаторам и участникам предстоящего 44-го "Митинга дружбы народов" в Римини за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

По мнению понтифика, "это ситуация, из которой невозможно выбраться собственными силами". Франциск выразил надежду, что встреча в Римини "будет и впредь способствовать развитию культуры встреч, открытых для всех без исключения".

Крупнейший христианский европейский форум проходит каждый год в области Эмилия-Романия на Адриатическом побережье Италии. Ежегодно в течение нескольких дней его посещают сотни тысяч делегатов из разных стран.