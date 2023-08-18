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Военная операция на Украине

На Украине раскрыли схему поставок бракованных снарядов на $7,4 млн

Руководителей компаний могут осудить на восемь лет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила предпринимателей, которые поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные артиллерийские мины в феврале 2022 года. Им предъявили обвинение в мошенничестве.

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"СБУ разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ. Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинской армии артиллерийских мин на общую сумму в почти 270 млн гривен ($7,4 млн)", - говорится в Telegram-канале ВСУ.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний. "По договорам предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года", - сообщает СБУ. Однако к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования некачественного пороха. Руководителей компаний могут осудить на восемь лет. 

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