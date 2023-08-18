Баку обвинил армянскую сторону в использовании машин скорой помощи для военных перевозок

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что армянская сторона "и ранее использовала машины скорой помощи для установки средств радиоэлектронной борьбы"

БАКУ, 18 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об использовании армянской стороной машин скорой медицинской помощи для переброски оружия и боеприпасов в Карабах.

"Утром 18 августа в Карабахском экономическом районе наблюдалось укрепление незаконными армянскими вооруженными формированиями и остатками Вооруженных сил Армении в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, временно дислоцированному на территории Азербайджана, своих боевых позиций по маршруту Ханкенди - Гайбалы - Дюканлар - Халфали. На кадрах, полученных с помощью технических средств наблюдения, зафиксировано движение в колонне машины скорой медицинской помощи, внутри которой находились оружие, боеприпасы, а также противопехотные и противотанковые мины", - говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что армянская сторона "и ранее использовала машины скорой помощи в военных целях - для установки средств радиоэлектронной борьбы, которые создают серьезную угрозу безопасности гражданских самолетов, пролетающих через воздушное пространство Азербайджана".