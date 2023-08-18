Верховный суд Индии призвал к борьбе со стереотипами в отношении женщин

В Тегеране выпустили рекомендации о том, как называть представительниц женского пола при вынесении судебных решений и оформлении юридических документов

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Верховный суд Индии выступил против устоявшихся стереотипов в отношении женщин в стране и выпустил рекомендации, как желательно именовать представительниц женского пола при вынесении судебных решений и оформлении юридических документов.

Как передает агентство Reuters, рекомендации представлены в виде "Справочника по борьбе с гендерными стереотипами", который предлагает отказаться от упоминания в документах личных качеств женщин-подсудимых, описание которых могло бы оскорбить человеческое достоинство. Верховный суд, в частности, предложил использовать в документах только слово "женщина".

Точно также суд предложил исключить из документов термин "мать-одиночка", указывающий на не сложившуюся семейную жизнь клиенток, а именовать таких женщин просто словом "мать".

Справочник также ввел понятие "уличное сексуальное преследование" и предложил более внимательно относиться к употреблению слов "пострадавшая" и "жертва" в контексте уголовных дел о сексуальном насилии. По мнению Верховного суда, выбор этих терминов должен остаться за самими потерпевшими, чтобы не допускать нежелательных для них оскорбительных нюансов и коннотаций.

"Сохраняющиеся в судебной практике стереотипы противоречат обязанности судей принимать решения по существу, независимо и беспристрастно", - написал в предисловии к справочнику председатель Верховного суда Д. Чандрачуд.

С ним солидарна Ранджана Кумари, директор Центра социальных исследований в Нью-Дели. Мы удовлетворены тем, что юристы будут более тщательно относиться к словам о женщинах, заявила она в интервью Reuters, добавив, что "язык создает картину общества", а оно, несмотря на оставшиеся стереотипы, в Индии сильно изменилось в последнее время.