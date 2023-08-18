18 августа, 12:19

Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили итоги консультаций по Украине

Энтони Блинкен "высоко оценил усилия королевства", власти которого предоставили площадку для обсуждения перспектив урегулирования конфликта

ДУБАЙ, 18 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедших в Джидде консультаций по Украине.

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Как отмечается в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, Блинкен "высоко оценил усилия королевства", власти которого предоставили площадку для обсуждения перспектив урегулирования конфликта.

Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию в Судане, где продолжаются боевые действия между армией и силами быстрого реагирования, а также договорились активизировать координацию совместной работы по укреплению безопасности в ближневосточном регионе, отмечается в сообщении.

5-6 августа в Джидде прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Россия приглашение не получила.

По данным агентства DPA, изначально участники встречи должны были обсудить так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, однако Саудовская Аравия и другие страны представили в Джидде еще одну мирную инициативу. Источники агентства утверждают, что частью этого плана являются сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. 

Теги:
УкраинаСШАСаудовская АравияБлинкен, Энтони
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