В Харькове появятся улицы в честь боевиков нацбатов "Азов" и "Карпатская сечь"

Теперь в городе не будет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Горсовет в Харькове переименовал еще 10 улиц, названия которых, по мнению депутатов, были "связаны с Россией". Как сообщается на сайте горсовета, теперь там, в частности, появятся улицы в честь убитого боевика националистического батальона "Карпатская сечь" и участников нацформирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

"Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета в городе переименован ряд объектов топонимики, связанных с Россией", - говорится в сообщении.

Теперь в городе не будет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, зато появятся улицы, названные в честь убитых в 2022 году во время боев в Мариуполе боевиков "Азова", а также улица имени боевика нацбата "Карпатская сечь", который участвовал в военной операции Киева против жителей Донбасса и был ликвидирован в 2016 году.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в планах властей постепенно переименовать порядка 400 топонимов. При этом он утверждал, что жители города вряд ли сейчас готовы к появлению у них улицы в честь одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. Сейчас из названия Харьковского планетария убрали имя первого космонавта Юрия Гагарина, а с фасада здания Харьковского академического драматического театра - имя поэта Александра Пушкина.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.