Пленный ВСУ рассказал, что британских инструкторов не интересовала подготовка ВСУ

Они отрабатывали деньги, заявил Роман Левко

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Подготовка личного состава 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании носила формальный характер, так как инструкторов из числа военнослужащих королевства интересовало лишь получение выплат после ее завершения. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Роман Левко.

"Нас отправили сразу после мобилизации через Польшу в Англию. Там у нас сначала была теория - как разобрать, собрать калаш (автомат Калашникова - прим. ТАСС), ходьба и все базовое. И в конце занятий к концу месяца мы только постреляли раз. Инструкторы у нас были англичане, военные", - сказал он на видеозаписи, предоставленной ТАСС группой военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса. По его словам, по возвращении на Украину командование объявило им, что они уже "обученные солдаты". "Ну а на самом деле подготовка слабая. Это только теория и самая малая база", - пожаловался он.

Кроме того, украинским военнослужащим, которые выезжали на обучение, запретили общаться с британским инструкторам напрямую - только через специального переводчика, даже при знании английского языка. "Инструкторы просто рассказали свой материал, получили деньги и на этом все", - заключил он.

В понедельник в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го корпуса сообщили ТАСС, что военнослужащие корпуса взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в ЛНР.