18 августа, 12:43,
обновлено 18 августа, 13:02

США намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей

В резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров этих стран

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. США планируют проводить трехсторонние саммиты с Японией и Южной Кореей ежегодно для активизации сотрудничества в сфере безопасности. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы открываем новую эру и намерены гарантировать, что она будет продолжаться. Это означает придание регулярности встречам между нашими лидерами и высокопоставленными должностными лицами с тем, чтобы они проходили на ежегодной основе для обсуждения широкой повестки, включающей вопросы безопасности, технологий, региональной стратегии, экономического сотрудничества", - сказал он.

В пятницу в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии. 

Теги:
ЯпонияСШАРеспублика КореяСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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