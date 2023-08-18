В США заявили, что Украине передадут F-16 после завершения подготовки пилотов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что над этим работают совместно с Конгрессом и союзниками

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Передача истребителей F-16 Украине третьими странами последует после завершения подготовки пилотов. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США будут готовы в сотрудничестве с Конгрессом одобрить передачу F-16 Украине. Это следует из того, что ранее заявлял президент. Я не совсем понимаю, почему в связи с этим возникают вопросы, но, чтобы окончательно их развеять, скажу - после подготовки пилотов последует передача самолетов. Мы работаем над этим с Конгрессом и нашими союзниками", - сказал он.