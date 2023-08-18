СМИ: в Стокгольме женщина попыталась помешать акту сожжения Корана

Как сообщила газета Aftonbladet, она бросилась к организатору акции Салвану Момику с уже активированным огнетушителем, когда тот поджег священную книгу, но ее перехватила полиция

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестная женщина попыталась воспрепятствовать очередному акту сожжения Корана у посольства Ирана в Стокгольме. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Когда организатор акции 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика поджег священную книгу, она бросилась к нему с уже активированным огнетушителем, чтобы потушить пламя. Однако ее перехватила полиция, и манифестация, на которую было выдано разрешение, продолжилась.

В полиции пока никак не комментируют эту акцию. "Я знаю, что идет общественное собрание. Увидим, что там будет происходить", - сказала пресс-секретарь полиции Туве Хэгг. Полиция дала разрешение на проведение очередной публичной акции.

Как ранее сообщило агентство ТТ, организаторы мероприятий вели прямые трансляции во время акций в Tiktok и выкладывали другие видео с критикой ислама. Трансляции набрали десятки миллионов просмотров, и, по словам Момики, он может зарабатывать до 3 тыс. крон (почти $300) за один раз. Иммигрант подчеркнул, что никакой помощи от социальных служб он не получает, поэтому живет на эти деньги.