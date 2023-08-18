Главы МИД Франции и Турции обсудили вопросы экспорта украинского зерна через Черное море

Катрин Колонна и Хакан Фидан провели телефонный разговор

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом перспективы экспорта украинского зерна через Черное море после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Министр Колонна и министр Фидан провели телефонный разговор в четверг, - говорится в распространенном сообщении. - Главы ведомств обсудили ситуацию в Черном море и вопросы вывоза украинского зерна после прекращения так называемой зерновой сделки".

17 июля РФ отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Одессы, Черноморска и Южного.