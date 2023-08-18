Вызов посла Молдавии и состав делегации РФ на Генассамблее ООН. Главные события 18 августа

Вызов посла Молдавии

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД России. Там его уведомили о решении закрыть въезд в страну некоторым официальным лицам Кишинева. Такое решение приняли "в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии", сообщили в МИД РФ.

Состав делегации РФ на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Во главе группы назначили министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в составе делегации будут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

Попытка атаки БПЛА в Москве

В районе Краснопресненской набережной сбили беспилотник. Его уничтожила система ПВО. Жертв и возгораний нет, сообщили в Минобороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее подтверждает преступную сущность режима президента Украины Владимира Зеленского.

Ликвидация "Сахаровского центра"

Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации "Сахаровского центра". Министерство юстиции обвинило организацию в нарушениях, часть из которых касалась уставной деятельности.

Объявление в розыск журналиста Шаиняна

МВД России объявило в розыск Карена Шаиняна. Он признан иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Журналиста разыскивают по статье УК.