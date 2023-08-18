Салливан: сотрудничество США, Японии и Республики Корея не приведет к аналогу НАТО в Азии

Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что Вашингтон не ставит перед собой такой задачи

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. США не ставят целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не ставим прямо такой цели - создание трехстороннего альянса в качестве финальной задачи", - сказал он. "Это совершенно точно не НАТО на Тихом океане", - добавил Салливан.

В пятницу в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии.