18 августа, 13:15
Кризис в Сирии

На востоке Сирии боевики ИГ убили сотрудника службы безопасности

По данным МВД арабской республики, террористы открыли огонь из автоматического оружия по штабу силовиков в городе Эль-Меядин

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили вооруженную вылазку в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Ikhbaria заявлении МВД арабской республики. В нем указывается, что террористы на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по штабу силовиков в городе Эль-Меядин (368 км от Дамаска), в результате погиб лейтенант службы внутренней безопасности.

10 августа в окрестностях Эль-Меядин банда ИГ учинила расправу над 33 сирийскими военнослужащими, попавшими в устроенную террористами засаду. Еще несколько военных были захвачены в плен и уведены боевиками в пустыню Бадия-эш-Шаркия, где находятся их базы.

Командование ВС Сирии направило в провинцию Дейр-эз-Зор отряды сил специального назначения для проведения антитеррористической операции против банд ИГ. 

Теги:
СирияКризис в Сирии
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