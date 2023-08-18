МИД Молдавии выразил сожаление из-за запрета на въезд в РФ нескольким официальным лицам

Внешнеполитическое ведомство России ранее заявило протест послу республики "в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии"

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров выразил сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в РФ нескольким официальным лицам республики в ответ на требование Кишинева сократить персонал российского посольства.

"Решение российской стороны об ответных мерах вызывает сожаление, это не первый случай, когда российские власти прибегают к подобным мерам. Республика Молдова по-прежнему твердо привержена противодействию дестабилизирующим действиям", - приводятся слова Захарова в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Молдавии.

Ранее в пятницу посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, его информировали о решении России в качестве ответной меры закрыть въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии. В ведомстве отметили, что молдавскому дипломату был "заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии".

В понедельник Кишинев покинули 45 работников посольства РФ. Молдавская сторона потребовала сократить штат представительства до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность была доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение Молдавии сократить численность российской дипломатической миссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к России. Он подчеркнул, что подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.