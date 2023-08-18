18 августа, 13:21,
обновлено 18 августа, 13:53
Ситуация на Корейском полуострове

КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения в ее экономическую зону самолета США

REUTERS/ Andy Wong/ Pool
© REUTERS/ Andy Wong/ Pool

Инцидент произошел 17 августа в 520 км от порта Вонсан

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения разведывательного самолета США в ее экономическую зону в районе восточного побережья. Об этом говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии (КНА), распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (KCNA).

Читайте также
Постпредство РФ назвало провокацией США заседание СБ ООН по правам человека в КНДРВ США заявили о готовности к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова

Отмечается, что американский самолет 17 августа вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в районе, расположенном в 520 км от порта Вонсан. В ответ на это были подняты истребители КНДР. В результате этих контрмер самолет США покинул указанный район. О каких-либо инцидентах не сообщается.

В заявлении также отмечается, что самолет США осуществлял полет в целях шпионажа. "Наши военные будут готовы предпринять любые действия для защиты суверенитета республики", - говорится в сообщении.

КНДР ранее сообщала, что американская разведывательная авиация нарушила воздушное пространство над ее исключительной экономической зоной более 30 раз в начале июля. Заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру страны Ким Чен Ыну, также заявляла, что такие действия Вашингтона могут привести к возникновению "опасной ситуации для американских военных самолетов". 

Теги:
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация