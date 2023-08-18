18 августа, 13:25
Военная операция на Украине

В Белом доме не стали комментировать материал The Washington Post о неудачах Украины

AP Photo/ Andrew Harnik
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo/ Andrew Harnik

Газета ранее опубликовала материал со ссылкой на информацию разведывательных служб США о том, что Украина не сможет достичь поставленных перед началом контрнаступления задач

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. США не комментируют доклады разведки о перспективах наступления Киева, изложенные газетой The Washington Post. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Я не собираюсь говорить о докладах разведки. На протяжении последних двух лет из разных источников было много аналитики насчет того, как будет развиваться эта война. Мы видели многочисленные изменения в этой аналитике по мере того, как менялась ситуацию на поле боя. Так что, как мы уже неоднократно заявляли, мы делаем все, чтобы поддерживать Украину и ее контрнаступление", - сказал он.

"Мы не собираемся устанавливать каких-либо рамок для конечного результата, не собираемся предсказывать, что произойдет, потому что война по своей природе непредсказуемая вещь", - добавил Салливан.

В четверг газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на информацию разведывательных служб США о том, что Украина не сможет достичь поставленных перед началом контрнаступления задач. Эти выводы уже вызвали споры между членами Конгресса. Часть из них настаивает, что неудачи Украины свидетельствуют о бессмысленности дальнейшего оказания ей военной помощи. 

Теги:
УкраинаСШАСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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