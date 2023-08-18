США продлили на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для граждан Украины

Он подразумевает особые иммиграционные правила

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение продлить на 1,5 года для украинских граждан статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности (МВБ), обнародованном в сборнике официальных документов правительства США - Федеральном реестре.

"МВБ объявляет о том, что министр внутренней безопасности [Алехандро Майоркас] продлевает срок действия статуса "временно защищенных лиц" для [граждан] Украины на 18 месяцев, с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года", - отмечается в документе.

Соответствующий статус украинцам был предоставлен в середине апреля 2022 года. Такой статус подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. Майоркас также позволил получить этот статус не только украинским гражданам, но и лицам без гражданства, которые долгое время проживали на территории Украины. Согласно правилам, те, кто уже получил такой статус, должны перерегистрироваться в течение 60 дней. Таким образом, указали в министерстве, это позволит более чем 26 тыс. украинских граждан сохранить этот статус, а примерно 166,7 тыс. их согражданам - подать заявку на его получение.

Министерство также объявило о решении приостановить "действие некоторых нормативных требований для студентов-неиммигрантов, находящихся в США по студенческой визе F-1, страной гражданства которых является Украина, независимо от страны рождения <...>, и которые испытывают серьезные экономические трудности в связи" с конфликтом на Украине. Таким образом, до 19 апреля 2025 года продлевается принятое в апреле 2022 года постановление, согласно которому учащиеся могут "запросить разрешение на трудоустройство, работать большее количество часов [чем предусмотрено визой F-1] и сократить свою учебную нагрузку, сохранив при этом статус неиммигранта по визе F-1".