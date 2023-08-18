18 августа, 13:26

Посольство Казахстана сообщило, что в республике ждут визит Путина осенью

Планируется, что президент РФ примет участие в российско-казахстанском форуме

АСТАНА, 18 августа. /ТАСС/. В Казахстане ожидают, что президент России Владимир Путин осенью совершит визит в эту страну для участия в российско-казахстанском форуме. Об этом сообщило посольство Казахстана в Москве по итогам встречи посла республики Даурена Абаева с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики. Как отметил Даурен Абаев, стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран - доверительный, честный и очень активный. В этом контексте важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК [Республики Казахстан] и РФ", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве также отметили, что было обсуждено взаимодействие в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики.

Также был обсужден график ближайших мероприятий по линии МИД, добавили в посольстве. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
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