Омбудсмен Украины указал на использование русского языка в Одесской области

По данным офиса Тараса Креминя, обнаружено 46 нарушений в сфере охраны здоровья, обслуживания, культуры, транспорта, почтовых услуг, общественного управления и администрирования, связанных с применением русского языка

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь направил обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службу безопасности Украины (СБУ), в котором указал на систематические нарушения языкового закона, слишком частое употребление русского языка в Болградском районе Одесской области.

"24-26 июля представители уполномоченного провели мониторинг выполнения требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в городах Болград, Арциз и поселке Тарутино. В отчете о результатах мониторинга говорится о системных нарушениях, которые носят угрожающий характер", - указано в сообщении на сайте офиса омбудсмена.

По данным офиса, обнаружено 46 нарушений в сфере охраны здоровья, обслуживания, культуры, транспорта, почтовых услуг, общественного управления и администрирования, связанных с применением русского языка. Кроме того, выявлена работа телеканалов, якобы распространявших "российскую пропаганду".

"Доминирование русского языка <...> нарушает требования законодательства, ограничивает права представителей национальных меньшинств. <...> Надеюсь на оперативное реагирование СНБО и СБУ и конкретные шаги местных властей", - приводит ведомство слова Креминя.

По данным на 2023 год в Болградском районе Одесской области проживало 140 тыс. человек. Подавляющее большинство местных жителей являются национальными меньшинствами - болгарами, молдаванами, гагаузами и цыганами.

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года президент Петр Порошенко за пять дней до истечения полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом, неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.