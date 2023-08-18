Менее 5% опрошенных южнокорейцев считают РФ угрозой на фоне СВО

Согласно результатам опроса Gallup Korea по заказу Сеульского национального университета, такого мнения о КНДР придерживаются 45,8%, о Китае - 36,8%

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Лишь 4,6% южнокорейцев считают РФ угрозой для своей страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине, такого мнения о КНДР придерживаются 45,8%, о Китае - 36,8%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенные Gallup Korea по заказу Сеульского национального университета.

"Уровень восприятия Северной Кореи как угрозы составил 45,8%, это самый высокий показатель. Уровень восприятия Китая как угрозы вырос до 36,8%", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте Института объединения и мира Сеульского национального университета. В нем также отмечено, что в контексте проведения специальной военной операции на Украине доля тех, кто видит в России угрозу, составила 4,6%.

51,6% респондентов считают, что Китай вызывает настороженность, такого же мнения о России придерживаются 55,6%.

Опрошенные также поделились своим мнением о том, какие страны не желают объединения Корейского полуострова. Согласно результатам, 91,1% полагают, что Китай придерживается такой позиции. О России в схожем ключе высказались 90,3%. В то же время 65,4% считают, что с Россией нужно сотрудничать ради объединения. В пользу такого сотрудничества с США высказались 94,3% респондентов, с Японией - 69,7%, Китаем - 74,8%.

Опрос был проведен с 4 по 27 июля 2023 года в 17 городах и провинциях страны. В нем приняли участие 1 200 человек старше 19 лет. Погрешность составляет 2,8%, уровень достоверности исследования достигает 95%.