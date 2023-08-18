Пентагон назвал случайностью мартовский инцидент с БПЛА MQ-9 над Черным морем

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что в ходе этого происшествия российский пилот допустил ошибку

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США склоняется к тому, что мартовский инцидент с падением в Черное море многоцелевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 был случайностью. Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

"Вы, наверное, помните, что они [ВС РФ] сбили один из наших MQ-9. На 99% я уверен, что это была случайность, потому что их пилот просто допустил ошибку. Обычно вы не будете намеренно налетать на пропеллер, потому что он может так же легко сбить вас", - сказал генерал.

После этого, продолжил он, в воздушном пространстве, которое входит в зону ответственности командующего ВВС США, Россия действовала безопасно и профессионально. "С тех пор они не делали ничего такого, что было бы небезопасным или непрофессиональным", - добавил Хекер.

Как объявило ранее Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как пояснили в военном ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции [на Украине], доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". По свидетельству российской стороны, беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

По версии США, один из двух российских самолетов Су-27, поднятых на перехват MQ-9, повредил пропеллер американского беспилотника, что привело к фактической потере контроля над ним операторами, принявшими решение направить аппарат в воды Черного моря. В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, предотвратившим нарушение MQ-9 границ района спецоперации.