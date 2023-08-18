Премьер Индии обсудил с президентом Ирана расширение БРИКС

Нарендра Моди и Эбрахим Раиси также поднимали вопросы двустороннего и регионального взаимодействия

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в пятницу телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, с которым он обсудил расширение группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщил индийский МИД.

"Лидеры двух стран обсудили сотрудничество на многосторонних форумах, а также расширение БРИКС и [заявили, что] с нетерпением ожидают своей встречи на полях предстоящего саммита БРИКС в Южной Африке", - отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Темами разговора Моди и Раиси стали также вопросы двустороннего и регионального взаимодействия. "Премьер-министр [Индии] подчеркнул, что индийско-иранские отношения основаны на тесных исторических и цивилизационных связях, включая прочные контакты между людьми", - указали в индийском МИД.

Моди и Раиси "подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе реализации всего потенциала порта Чабахар как транспортного узла", добавили в министерстве.

2 мая Раиси заявил, что после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Тегеран решил подать заявку в БРИКС и готовится присоединиться к этой группе стран. 1 июня министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Кейптауне на юго-западе ЮАР рассмотрели концепцию расширения объединения, однако решили направить документ на доработку. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД стран - членов сообщества и еще 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в сообщество.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, в том числе Иран.