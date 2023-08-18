Оппозиция в ЮАР сформировала коалицию для участия в выборах в 2024 году

В нее вошли семь партий

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Семь оппозиционных партий Южно-Африканской Республики (ЮАР) составили коалицию для участия в президентских и парламентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Как отмечается, лидеры семи партий, среди которых Демократический альянс, подписали межпартийное соглашение спустя несколько дней обсуждений. По словам представителя Демократического альянса Сививе Гварубе, создание коалиции позволит составить конкуренцию правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) во главе с действующим президентом Сирилом Рамапосой на грядущих выборах.

Согласно данным AFP, партии "Демократический альянс" принадлежит пятая часть мест в парламенте, по итогам выборов она может набрать 16% голосов. В настоящее время в парламенте насчитывается 14 партий. Партия АНК находится у власти с 1994 года, с момента окончания апартеида. Ее возглавлял президент Нельсон Мандела.

В коалицию от оппозиции не вошла третья по популярности партия страны "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы.