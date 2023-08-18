В Северной Ирландии начали расследование случая возможной утечки полицейской информации

Как заявил помощник начальника региональной полиции Крис Тодд, один из правоохранителей потерял ноутбук и записную книжку на трассе М2

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии начала расследование инцидента с потерей ноутбука и записной книжки своего сотрудника. Об этом говорится в сообщении полицейской службы.

Как заявил помощник начальника региональной полиции Крис Тодд, инцидент произошел на трассе М2 в четверг. По его словам, упомянутые вещи "упали из двигавшегося автомобиля". "Ноутбук был немедленно деактивирован, после чего был найден. Частей записной книжки не достает", - сказал Тодд, добавив, что содержание блокнота уточнятся.

Ранее полиция Северной Ирландии сообщила, что в начале августа по ошибке опубликовала информацию обо всех представителях службы. Речь идет о фамилиях, инициалах, званиях и должностных разрядах, местах несения службы и отделах. Информация была доступна в течение примерно двух с половиной часов. Хотя личные адреса никого из 10 тыс. сотрудников не публиковались, полиция и политики заявили, что речь идет о серьезном происшествии. Многие полицейские и члены их семей начали беспокоиться за свою безопасность. Позднее стало известно, что республиканские группировки получили доступ к персональным данным правоохранителей. В ходе расследования были арестованы два человека.

В последние годы полицейские, несмотря на стабилизацию обстановки в Ольстере после подписания белфастского соглашения, периодически становились жертвами республиканских группировок, которые продолжают вооруженную борьбу за воссоединение Северной Ирландии и Ирландии. 22 февраля на высокопоставленного сотрудника полиции в городе Ома было совершено покушение, когда он забирал сына после футбольной тренировки.

28 марта правительство Великобритании по рекомендации службы контрразведки MI-5 повысило уровень террористической угрозы в Северной Ирландии со "значительного" (атака вероятна) до "серьезного" (атака высоко вероятна). Это четвертый уровень из пяти возможных.