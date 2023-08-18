Президент ТРТП заявил, что санкции Запада повысили интерес таиландского бизнеса к России

Виталий Киселев отметил "благосклонную позицию Таиланда к России, который не присоединился к санкциям"

ПХУКЕТ /Таиланд/, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Санкции Запада повысили интерес таиландского бизнеса к России, который ищет новые рынки сбыта своей продукции, в то время как основные проблемы с проведением платежей и логистикой уже решены. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил президент Таиландско-российской торговой палаты (ТРТП) Виталий Киселев.

"Сложившаяся ситуация с введением санкций двояко повлияла на наши двусторонние экономические отношения. С одной стороны, санкции, особенно на начальном этапе, затруднили нашу торговлю в плане проведения платежей, проблем с логистикой, которые по истечении времени сейчас в основном уже решены. Найдены ответы на все вопросы. Если и остались препятствия, то они не такие серьезные", - сказал он.

Киселев отметил "благосклонную позицию Таиланда к России, который не присоединился к санкциям". "Хотя отдельные компании, банки, особенно те, у которых тесные отношения с Западом, конечно, они боятся. И многие крупные компании, даже среди наших членов, готовы продолжать сотрудничество, но, опасаясь проблем, они предпочитают не афишировать это. <...> Но при этом они все так же как сотрудничали, так и продолжают сотрудничать с Россией. И что касается другой стороны санкций, то сейчас в связи с информационным шумом резко повысился интерес к России, в том числе и со стороны бизнеса. Все понимают, что в ситуации, когда Россия сталкивается с существенным проблемами на Западе, она будет искать пути для восполнения этих пробелов на Востоке, в частности в Юго-Восточной Азии. В Таиланде осознают, что для бизнеса здесь могут быть новые возможности", - отметил он.

По словам президента ТРТП, путей у таиландского бизнеса для налаживания сотрудничества с Россией становится все больше, "поскольку российские экспортеры, которые испытывают реальные трудности с экспортом своей продукции на Запада, сейчас ищут такие вот новые рынки". "Число членов нашей организации за последние полгода выросло на 20-30%. Каждую неделю, каждый месяц кто-то обращается к нам с желанием вступить в нашу палату", - добавил Киселев.

ТРТП была зарегистрирована в ноябре 2005 года. До этого она существовала шесть лет в качестве Таиландско-российской торговой ассоциации. Таиландско-российская торговая палата проводит на Пхукете семинар с участием представителей бизнеса двух стран, местных властей и общественности.